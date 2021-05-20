 ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع قرار لحجب مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني

طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يسعى لحجب مبيعات أسلحة دقيقة التوجيه قيمتها 735 مليون دولار للكيان الصهيوني.

وقدمت مشروع القرار النائب رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية رفقة ستة نواب آخرين لمنع بيع الأسلحة عالية الدقة لجيش الاحتلال، كما طالبوا بجهد أمريكي أكثر تنسيقا لوقف العدوان، ومنه الضربات الجوية التي قتلت عشرات المدنيين في قطاع غزة.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن وافقت هذا العام على مبيعات محتملة لأسلحة قيمتها 735 مليون دولار للكيان الصهيوني، وأرسلت الأمر للكونجرس لمراجعته رسميا في الخامس من ماي الجاري، وأمهلت النواب 15 يوما للاعتراض بموجب القوانين الحاكمة لمبيعات الأسلحة لدول أجنبية.

وقالت أوكاسيو-كورتيز في بيان: ”في وقت يدعم فيه كثيرون، من بينهم الرئيس بايدن، وقفا لإطلاق النار، يجب علينا ألا نرسل أسلحة هجوم مباشر لبنيامين نتنياهو لإطالة أمد هذا العنف“.

ومن المرجح أن لا يحظى مشروع القرار بالموافقة في المجلس الذي يتحكم مكتب رئيسته نانسي بيلوسي في أي مشروع يُطرح للتصويت.