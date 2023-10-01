ديميتري ميدفيديف يصف وزير الدفاع البريطاني بالأبله لهذا السبب

وصف ديميتري ميدفيديف وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، بـ"الأبله" بعد حديث الوزير البريطاني عن إرسال مدربين بريطانيين إلى أوكرانيا.

قال ديميتري ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “عدد البلهاء البارزين في دول الناتو آخذ في الإزدياد”، وهذا في تعليق على حديث وزير الدفاع البريطاني عن إرسال مدربين بريطانيين إلى أوكرانيا.

ميدفيديف قال “لقد قرر أحد الأشخاص الجدد، وزير الدفاع البريطاني، نقل دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية للجنود الأوكرانيين إلى أراضي أوكرانيا نفسها”. ليضيف ميدفيديف مخاطبا الوزير البريطاني غرانت شابس “لقد قررت تحويل مدربيك إلى أهداف قانونية لقواتنا المسلحة”.

وقد قال غرانت شابس، الذي تم تعيينه وزيرا للدفاع منذ أوت الماضي، وفي تصريح لصحيفة “التلغراف” البريطانية الأمس، السبت 30 سبتمبر، بعد عودته من أوكرانيا ولقائه مع زيلينسكي أن القوات البريطانية ستنتقل ولأول مرة إلى أوكرانيا وذلك لتقديم تدريب ميداني للقوات الأوكرانية على الأراضي الأوكرانية. وهذا بدلا من توفير التدريبات في قواعد داخل المملكة المتحدة وغيرها كما هو معمول به حاليا. كما تحدث شابس أيضا عن إمكانية توفير البحرية البريطانية الحماية للسفن التجارية الأوكرانية في البحر الأسود.

تصريحات شابس هذه، تراجع عنها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك. فقال اليوم الأحد، 1 سبتمبر، أنه لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ذات الوكالة قالت أنه وحتى الآن تتجنب بريطانيا وحلفاؤها التواجد العسكري الرسمي في أوكرانيا وذلك تجنبا لمواجهة مباشرة بينها وبين روسيا.