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ديناصور راقص يقصف غزة.. فيديو ساخر يثير غضبا واسعا هذه قصته!

الشروق أونلاين
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ديناصور راقص يقصف غزة.. فيديو ساخر يثير غضبا واسعا هذه قصته!

أثار فيديو ساخر لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقصف قطاع غزة مرتديا زي ديناصور ويرقص فرحا، غضبا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

يظهر في الفيديو الذي أشعل الشبكات، جندي إسرائيلي وهو يخرج من خيمته، متنكرا بهيئة ديناصور، متجها إلى مجموعة من الصواريخ، ليطلق أحدها.

واعتلى الديناصور دبابة وبدأ بالرقص على أنغام أغنية “بوم” (Boom) لكل من المغني الأميركي غوتشي مين والبرازيلي سفين.

وبحسب ما كشفت تقارير إخبارية فقد نشر الفيديو عبر قناة على تليغرام يتابعها أزيد من 10 آلاف شخص قبل أن ينتشر عبر عدة منصات، ويثير موجة غضب واستنكار وردود فعل متضاربة.

وقال موقع “ميدل إيست” إن القناة أنشئت فقط يوم 9 أكتوبر الماضي، أي مباشرة بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، وهي لمشاركة فيديوهات تخص عمليات جيش الاحتلال، والسخرية من الفلسطينيين.

في ذات السياق نشرت القناة مقطعا لمنزل تم قصفه بغزة، جاء فيه: “تحتوي هذه الشقة على مطبخ واسع ومجهز بالكامل” ويسمع من خلاله صوت ضحكات وردود فعل ساخرة من خلال استخدام الرموز التعبيرية.

كما أدرجت مقطعا آخرا لرجل فلسطيني يجلس في حالة ذهول في منزله الذي تعرض للقصف، مع تعليق “للبيع في غزة، شقة علوية مذهلة يأتيها الهواء من 4 اتجاهات”.

وبحسب ما نقل موقع الجزيرة عن وصف القائمين عليها فإن القناة تشجع متابعيها على مشاركة الفيديوهات والمنشورات الساخرة على نطاق واسع في محاولة “لرفع الروح المعنوية”، حيث جاء في أحد التعليقات: “غزة سُوِّيت، ويجب أن يُسمع صوتها. شارك وانشر، معًا سنرفع معنويات شعب إسرائيل”.

ونشرت القناة أكثر من 700 صورة ومقطع فيديو تظهر انتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين وتدمير مناطق ومبان مدنية، كما تشارك منشورات يومية جديدة، فيما يَعد مشرفوها المتابعين بمشاركة المزيد من المواد “المضحكة” أو التي “تستحق الانتظار”.

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