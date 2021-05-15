“دينامو زاغراب” الكرواتي يريد استرجاع سوداني

بعد تجربة قصيرة في السعودية لاعب الخضر يحن لأوروبا

يسير الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، نحو العودة إلى القارة العجوز بعد تجربة قصيرة خاضها البطولة السعودية مع نادي الفتح.

كشفت مصادر إعلامية سعودية عن مساعي من طرف نادي دينامو زاغراب الكرواتي لإعادة مهاجمه السابق هلال العربي سوداني لصفوفه الموسم القادم، علما أن الأخير لعب لأربعة مواسم مع الفريق الكرواتي بين 2014 و2018، وحقق معه بطولات عديدة وألقابا فردية سجل من خلالها اسمه بأحرف ذهبية في سجلات كرة القدم الكرواتية التي ما زالت تتذكره .

وحسب ذات المصادر، فإن مسيري نادي دينامو زاغراب مستعدون للوقوف مع ومساعدته من أجل العودة إلى مستواه السابق بعدما أن تأثر في السنوات الأخيرة من شبح الإصابة، الذي عرقل مساره في البطولة الانجليزية واليونانية ولم يحقق النجاح الذي وصل إليه في كرواتيا .

من جهته، فإن هلال العربي سوداني، هو الآخر مستعد لتقديم تنازلات مادية وجدها في السعودية من أجل العودة إلى أوروبا وفريقه السابق الذي ربما سينهي فيه مشواره الكروي .