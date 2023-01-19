دينو باجيو: كُنّا نتناول مُكمّلات غذائية بدأت تُثير رعبي الآن

قدّم اللاعب الدولي الإيطالي السّابق دينو باجيو توضيحات بِشأن تصريحاته الإعلامية المُثيرة للجدل، حول شبهات وفاة مواطنه جانلوكا فيالي والصّربي سينيسا ميهايلوفيتش بِسبب المُنشّطات.

وأطلق باجيو التصريحات الإعلامية في الأيّام القليلة الماضية فوق منبر قناة “تي في 7” الإيطالية، فيما فارق ميهايلوفيتش وفيالي الحياة في منتصف ديسمبر الماضي ومطلع جانفي الحالي، على التوالي، بعد معاناتهما من مرض السرطان. وكلاهما لعبا في “الكالتشيو”.

وقال دينو باجيو (51 سنة) – الذي بلغ مع منتخب إيطاليا نهائي كأس العالم 1994 بِأمريكا – إنّه حصل سوء فهم لِتصريحاته، ويعتذر إلى مَن يهمّهم الأمر. في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها للجريدة المحلّية “لا غازيتا ديلو سبورت”.

وأضاف: “ما تفوّهتُ به كان نتيجة الألم الذي أحمله بِداخلي لِاختفاء فيالي، الذي كنتُ أعتبره صديقا وساعدني كثيرا، وكذلك ميهايلوفيتش وآخرين مارسوا كرة القدم في التسعينيات. أعتقد أنه من الضروري فحص الأدوية التي تناولها اللاعبون في تلك الفترة. ربّما لا علاقة لهم بها، وربّما أيضا سيُكتشَف شيءٌ ما”.

وتابع متوسط الميدان السّابق الذي أحرز مع فريقَي جوفانتوس وبارما الإيطاليَين كأس الإتحاد الأوروبي أعوام 1993 و1995 و1998: “نعم، المُكمّلات الغذائية، المواد التي تُساعد على التعافي الجسدي بعد المجهود. من ناحية أخرى، لا يُمكننا الاستغناء عنها. لقد لعبنا 60 إلى 70 مباراة في السنة، بين البطولة والكؤوس (محلّية وقارية) والمنتخب الوطني. إيقاعات عالية جدا، والتزامات لم تسمح للجسم بِالعودة إلى الانتظام. مساعدة نفسك بِالمُكمّلات كانت طبيعية وضرورية. كُنّا نتناول كمية كبيرة كلّ يوم. أودّ أن أعرف ما إذا كانت هذه المُكمّلات يُمكن أن تُسبّب ضررا على المدى الطويل”.

وكان دينو باجيو في تصريحاته التلفزيونية، قد اختتم ظهوره الإعلامي قائلا إنه مُتخوّف على حياته، بِخصوص المُكمّلات الغذائية التي كان الأطبّاء (الرياضيون) يصفونها له ويتناولها.

ودون شكّ، فتح دينو باجيو ملفّا شائكا وأشبه بـ “الطابو”، ليس في البطولة الإيطالية فقط، بل في كلّ الدوريات الكبيرة في أوروبا، هذا دون الحديث عن بقيّة الرياضات.