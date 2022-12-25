ديوان الأرصاد الجوية: أجواء ربيعية عبر مختلف الولايات يوم الأحد

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الأحد أجواء ربيعية ومستقرة عبر معظم المناطق، وهذا حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأفادت مصالح الديوان بأن أجواء مستقرة ستشهدها أغلب الولايات خلال يوم الأحد، بينما سستراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها خلال الظهيرة مابين 19 و28 درجة على الولايات الساحلية، ومابين 18 و25 درجة على المناطق الداخلية، ومابين 18 و26 درجة على الولايات الجنوبية.