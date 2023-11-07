ديوان الأرصاد الجوية يحذر من رياح قوية في هذه الولايات
أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، نشرية خاصة من الدرجة الثانية، وهذا مساء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر حول رياح قوية ستعصف في مجموعة من الولايات الواقعة في الجنوب الغربي للجزائر.
حسب نشرية الديوان، فالولايات المعنية هي : جنوب البيض، بشار، بني عباس، تيميمون، تندوف وشمال أدرار.
فيما توقع الديوان أن تبلغ سرعة الرياح الشمالية شرقية 60/70 كم/ساعة، ويمكن أن تصل أو تتجاوز أحياناً 80 كم/ساعة مع الرياح.
وستستمر هذه الرياح حتى الأربعاء 8 نوفمبر 2023 الساعة الرابعة مساءً.