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ديوان الأرصاد الجوية يحذّر.. رياح عنيفة في هذه الولايات
الجزائر

ديوان الأرصاد الجوية يحذّر.. رياح عنيفة في هذه الولايات

الشروق أونلاين
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ديوان الأرصاد الجوية يحذّر.. رياح عنيفة في هذه الولايات
ح. م
حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وفي نشرية خاصة من المستوى الثّاني أصدرها اليوم، الخميس 2 نوفمبر، من رياح عنيفة تضرب مجموعة من الولايات.

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وفي نشرية خاصة من المستوى الثّاني أصدرها اليوم، الخميس 2 نوفمبر، من رياح عنيفة تضرب مجموعة من الولايات.

وهذا بداية من اليوم الخميس 2 نوفمبر على الساعة السادسة مساءً إلى غاية يوم غد الجمعة 3 نوفمبر على الساعة التاسعة صباحًا.

وستهب الرياح من الغرب إلى الجنوب الغربي بسرعة 60/70 كم/ساعة، كما يمكن لها أن تصل أو تتجاوز أحياناً لسرعة هذه الرياح حسب النشرية 80 كم/ساعة مع الرياح.

الولايات المعنية حسب نشرية الديوان هي كل من : تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، شمال معسكر، شمال غليزان، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

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