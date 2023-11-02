ديوان الأرصاد الجوية يحذّر.. رياح عنيفة في هذه الولايات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وفي نشرية خاصة من المستوى الثّاني أصدرها اليوم، الخميس 2 نوفمبر، من رياح عنيفة تضرب مجموعة من الولايات.

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وفي نشرية خاصة من المستوى الثّاني أصدرها اليوم، الخميس 2 نوفمبر، من رياح عنيفة تضرب مجموعة من الولايات.

وهذا بداية من اليوم الخميس 2 نوفمبر على الساعة السادسة مساءً إلى غاية يوم غد الجمعة 3 نوفمبر على الساعة التاسعة صباحًا.

وستهب الرياح من الغرب إلى الجنوب الغربي بسرعة 60/70 كم/ساعة، كما يمكن لها أن تصل أو تتجاوز أحياناً لسرعة هذه الرياح حسب النشرية 80 كم/ساعة مع الرياح.

الولايات المعنية حسب نشرية الديوان هي كل من : تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، شمال معسكر، شمال غليزان، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة وبومرداس.