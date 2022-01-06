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الأحوال الجوية: نشرية جديدة حول ثلوج وأمطار غزيرة بعدة ولايات
الجزائر

ديوان الأرصاد الجوية يقدم 6 نصائح وقائية لتجنب آثار التلقبات الجوية الجديدة

س.م
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ديوان الأرصاد الجوية يقدم 6 نصائح وقائية لتجنب آثار التلقبات الجوية الجديدة
أرشيف

قدم ديوان الأرصاد الجوية، الخميس، 6 نصائح وقائية لتجنب آثار التلقبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الجزائر.

ونشر الديوان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليمات وقائية يستحسن اتباعها خلال تقلبات الطقس، ومنها:

  • تجنبوا الخروج إلا في الحالات الضرورية.
  • لا تعبروا الأنهار والوديان.
  • تجنب المناطق المغمورة بالمياه لأنها قد تكون أعمق مما تبدو عليه.
  • ابعاد الأطفال عن المزاريب.
  • اتخذو جميع الاحتياطات اللازمة في المناطق المعرضة للفياضانات.
  • تابعوا تطورات الوضعية الجوية.
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