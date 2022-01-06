ديوان الأرصاد الجوية يقدم 6 نصائح وقائية لتجنب آثار التلقبات الجوية الجديدة

قدم ديوان الأرصاد الجوية، الخميس، 6 نصائح وقائية لتجنب آثار التلقبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الجزائر.

ونشر الديوان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليمات وقائية يستحسن اتباعها خلال تقلبات الطقس، ومنها: