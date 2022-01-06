ديوان الأرصاد الجوية يقدم 6 نصائح وقائية لتجنب آثار التلقبات الجوية الجديدة
قدم ديوان الأرصاد الجوية، الخميس، 6 نصائح وقائية لتجنب آثار التلقبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الجزائر.
ونشر الديوان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليمات وقائية يستحسن اتباعها خلال تقلبات الطقس، ومنها:
- تجنبوا الخروج إلا في الحالات الضرورية.
- لا تعبروا الأنهار والوديان.
- تجنب المناطق المغمورة بالمياه لأنها قد تكون أعمق مما تبدو عليه.
- ابعاد الأطفال عن المزاريب.
- اتخذو جميع الاحتياطات اللازمة في المناطق المعرضة للفياضانات.
- تابعوا تطورات الوضعية الجوية.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) January 6, 2022
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) January 6, 2022