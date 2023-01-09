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الجزائر

ديوان الأرصاد الجويّة: هذه حالة الطقس المرتقبة ليوم الثلاثاء

الشروق أونلاين
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ديوان الأرصاد الجويّة: هذه حالة الطقس المرتقبة ليوم الثلاثاء
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الأحوال الجوية

ستتميّز حالة الطقس يوم الثلاثاء بأجواء من صافية إلى قليلة السحب بالولايات الشمالية. باستثناء بعض السحب العابرة التي تميز المناطق الساحلية الشرقية، حسب تواقعات ديوان الأرصاد الجويّة.

أمّا بالمناطق الجنوبية للوطن، فيتوقع أن تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم. على تتلبّد السماء محليا بالغيوم، في أواخر النهار بمنطقة تندوف.

وعن درجات الحرارة القصوى لظهيرة الثلاثاء، يرتقب أن تتراوح بين 16 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 9 إلى 22 درجة بالمناطق الداخلية.

في حين أفادت مصالح الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في الجنوب، ستكون ما بين 18 إلى 26 درجة مئوية.

وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة يوم الإثنين، من هبوب رياح قوية، مصحوبة بالأمطار بعدد من ولايات الشمال.

ويتعلّق الأمر حسب النشرية، بولايات: الجزائر، تيبازة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، سكيكدة، جيجل، الطارف ، بومرداس، وهران.

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