ديوان الامتحانات: “أخبار كاذبة” حول نتائج البكالوريا

كذّب ديوان الامتحانات والمسابقات ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ما يفترض أنه بيان للديوان حول موعد الإفراج عن نتائج الامتحان.

لكن ديوان الامتحانات والمسابقات نفى في بيانه أن تكون له أي صفحات رسمية على هذه المواقع.

وجاء في البيان:”بناء على ما تمّ نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة ومغلوطة، باسم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يُعلم الديوان الجميع أنه لا يملك أي صفحة رسمية على هذه المواقع”.