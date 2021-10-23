ديوان التعليم بالمراسلة في ورطة

خلّف تأخر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إعلان النتائج النهائية للفرض الالكتروني عبر المنصة الرقمية للديوان، امتعاضا وتذمرا كبيرين من طرف الطلبة والمتمدرسين المسجلين عبر مختلف المراكز الولائية، الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية التي برمجت شهر سبتمبر الفارط، وذلك بسبب عدم مراعاة الديوان لتواريخ التسجيلات الخاصة بمراكز التكوين المهني والمعاهد والمسابقات التي ينتهي اغلبها مع بداية شهر اكتوبر الحالي.

وجدد الطلبة المسجلون بمختلف المراكز الجهوية للديوان الوطني للتعليم عن بعد “المراسلة” عبر مختلف الصفحات الالكترونية والمجموعات الخاصة بالدراسة، احتجاجاتهم بخصوص تأخر إعلان النتائج النهائية للدورة الاستدراكية الخاصة بالفرض الالكتروني التي انطلقت بتاريخ 13 سبتمبر الفارط، واستمرت لأيام بعد عراقيل واجهتهم خلال اجتياز الفرض بالمنصة الرقمية واصطدامهم بأعطاب متكررة سببها انقطاع الإنترنت، قبل إنهاء المترشح الإجابة عن المواد المبرمجة، إذ لا يسمح التسجيل أكثر من مرة واحدة لكل طالب وكان سببا في حصول المئات من الطلبة على علامة “صفر” في أكثر من مادة خاصة بالشعب العلمية، نتيجة الخلل الذي يصيب الأرضية الرقمية أثناء اجتياز الاختبارات.

وكشفت مصادر لـ”الشروق” أن الطلبة يعيشون ضغطا رهيبا بسبب تأخر النتائج، وعدم مراعاة إدارة الديوان لتوقيت انطلاق ونهاية التسجيلات بمراكز التكوين المهني، الأمر الذي حرمهم من الالتحاق بتلك المراكز لعدم حصولهم على شهادة الانتقال وشهادة اثبات المستوى بمعدل 10.