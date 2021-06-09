ديوان الحبوب يرفض دخول شحنة قمح فاسدة عبر ميناء عنابة

رفض الديوان الوطني للحبوب دخول شحنة قمح صلب فاسدة عبر ميناء “عنابة” يقدر حجمها بـ 33 ألف طن.

وأوضح الديوان في بيان له، الأربعاء، أنه رفض دخول الشحنة بتاريخ 24 ماي 2021، لعدم مطابقتها للمعايير المتفق عليها مع المورد “ريتشاردسون”، كما قام الديوان بإجراءات الحجز على الباخرة التي كانت تحملها.

وأوضح الديوان أن أعوان الرقابة، مفتشية التجارة ومصالح المعهد الوطني لحماية النباتات سجلوا وجود حشرات بها وانبعاث رائحة كريهة منها، جراء دخول الماء إلى جزء من الشحنة خلال رحلتها من بلد المنشأ كندا إلى ميناء عنابة والتي استغرقت 45 يوما.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطات الرقابية عدم السماح بدخول الحمولة، وقام الديوان بإجراءات الحجز على الباخرة لحين استرداد قيمة الشحنة كما هو معمول به في هكذا حالات.