ديوان الحبوب يستقبل كميات معتبرة وموسم الحصاد سيكون مرضيا

تسليم 11400 حاصدة للفلاحين في الشمال والجنوب... صخري:

أكد محمد الهادي صخري، مدير مركزي مكلف بالإنتاج وضبط الشعب النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بأن موسم الحصاد لهذه السنة سيكون مرضيا وجيدا مقارنة بالموسم الزراعي لسنة 2023 بالنظر إلى تساقط الأمطار بولايات شرق البلاد ومناطق الوسط تحديدا.

وقال صخري لدى استضافته، الأربعاء ، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية إن الكميات التي تصل حاليا إلى الديوان الوطني للحبوب معتبرة وتبشر بالخير بالنظر إلى الاستعداد الجيد من قبل الفلاحين قبل انطلاق موسم البذر والحرث والتسهيلات المقدمة إليهم من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفقا للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة مرافقة الفلاحين والمزارعين .

وكشف ذات المصدر أن المساحة الإجمالية المزروعة خلال هذا الموسم الفلاحي تجاوزت مليونين وتسعمائة ألف هكتار أي بنسبة 98 بالمائة من الأهداف المرسومة من قبل الوزارة، منها 106 ألف هكتار في الجنوب الكبير، أي بزيادة قدرها 7 بالمائة عن العام الماضي في الولايات الجنوبية.

واستطرد ذات المسؤول أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تراهن كثيرا على تنمية الفلاحة في ولايات الجنوب وهدف القطاع مستقبلا الوصول إلى توسيع المساحة المزروعة إلى مليون هكتار.

وبخصوص التسهيلات المقدمة للفلاحين، كشف ضيف الإذاعة عن تعبئة كميات معتبرة من البذور والأسمدة مع مطلع الموسم الفلاحي تجاوزت الـ03 ملايين و260 ألف قنطار وسمحت لنا بتوزيع أكثر من مليونين و700 ألف قنطار من القمح الصلب واللين والشعير والشوفان.

وضمن هذا السياق، قال إنه تم توزيع مليونين و284 ألف قنطار من البذور على أكثر من 123 ألف فلاح، فيما استفاد نحو 30 ألف فلاح من مليون و200 ألف قنطار من الأسمدة بصفة مجانية بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتعويض الفالحين المتضررين من الموسم الماضي .

وعلى صعيد متصل، كشف المدير المركزي بوزارة الفلاحة بأن المساحة الإجمالية المسقية هذه السنة قدرت بـ380 ألف هكتار وهناك جهود تبذل لرفع هذه المساحة إلى 500 ألف هكتار في المستقبل القريب.

وبالموازاة مع ذلك، أعلن صخري بأن المساعدات المقدمة للفلاحين خلال هذا الموسم شملت أيضا، تسليم 11 ألف حاصدة للفلاحين في مناطق الشمال، في حين تم تخصيص 400 حاصدة لولايات الجنوب الكبير، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الدولة خصصت حاليا 650 نقطة للتجميع والتخزين، منها 41 نقطة بالجنوب الكبير وبسعة إجمالية تقدر بـ43 مليون قنطار.

وأضاف، قائلا “نهدف إلى رفع سعة التخزين على المستوى الوطني إلى 90 مليون قنطار ونحن اليوم بصدد إنجاز أكثر من 30 نقطة تجميع رئيسية جديدة”.