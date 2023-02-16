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الجزائر

ديوان الحجّ والعمرة يوقّع اتفاقا مع شركة مطوّفي مكة المكرمة

الشروق أونلاين
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ديوان الحجّ والعمرة يوقّع اتفاقا مع شركة مطوّفي مكة المكرمة
أرشيف
الكعبة المشرفة

أبرم الديوان الجزائري للحجّ والعمرة يوم الخميس، مع شركة الطوافة للدول العربية، اتفاقا يتعلّق بباقات خدمات المشاعر بمكة المكرمة، لفائدة الحجاج الجزائريين.

يأتي هذا، حسب بيان للديوان، في إطار استكمال عمل الوفد متعدد القطاعات المكلّف بالتحضير لموسم الحجّ 1444هـ 2023م، للترتيبات الخاصّة بخدمات المشاعر المقدسة.

وشركة الطوافة أو مطوّفي حجّاج الدول العربية، هي واحدة من الشركات السعودية المعتمدة لتقديم خدمات الحجّ. وتختصّ بخدمة الحجيج القادمين من الدول العربية في مكة المكرمة.

وحصلت الجزائر في موسم الحجّ المقبل على حصة مقدارها 41 ألف حاجّ، وهي الأعلى على الإطلاق. بعد إلغاء جميع القيود المفروضة على دخول الحجاج الأجانب في فترة تفشي جائحة كورونا.

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