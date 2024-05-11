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الجزائر

ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا جديدا للحجاج

الشروق أونلاين
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ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا جديدا للحجاج
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استأنف ديوان الحج والعمرة عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان نحو البقاع المقدسة عبر “البوابة الجزائرية للحج” و تطبيق “ركب الحجيج”، وذلك بالنسبة لمطار الجزائر العاصمة .

وأفاد بيان للديوان أنه “استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة, عبر البوابة الجزائرية للحج و تطبيق ركب الحجيج ـ فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف الجمعة 10ماي, وذلك بالنسبة لمطار الجزائر العاصمة،على الساعة 23.00 ليلا .”

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