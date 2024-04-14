ديوان الحج والعمرة يصدر بيانا هاما

طالب الديوان الوطني للحج والعمرة، المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا الاعام إلى الاسراع في استكمال اجراءاتهم اللازمة في آجالها المحددة.

وفي بيان صادر عن الديوان، اليوم الأحد، أكد الديوان، أن آخر أجل لاستكمال الاجراءات الادارية والصحية وكذا عملية دفع التكلفة، قد حدّد بتاريخ 15 أفريل 2024، على الساعة الثامنة مساء”.

وحذّر الديوان، المتأخرين عن استكمال الاجراءات الضرورية في آجالها المحددة، بأن “تجاوز الاجال المذكورة سيؤدي إلى الغاء دفتر الحج الخاص لهذا الموسم”