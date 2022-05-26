ديوان الحج والعمرة يعلن عن 5 خطوات لاستكمال الاجراءات الإدارية

كشف ديوان الحج والعمرة، الخميس، عن انطلاق الإجراءات الإدارية الخاصة بموسم الحج 2022، كما أعلن عن 5 خطوات يتوجب على الراغبين في آداء هذه المناسك المرور بها.

وهذه الخطوات هي كالآتي:

ويوم 23 ماي 2022، كشف ديوان الحج والعمرة الثلاثاء، أن تكلفة الحج لهذا الموسم في حدود 85 مليون سنتيم، وأن اللقاح ضد فيروس كورونا ضمن الشروط للسفر نحو البقاع المقدسة.

بيان ديوان الحج والعمرة

يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة الحجاج الميامين أن تكلفة الحج لهذا الموسم 1443هـ/2022م هي : 856.100,00 دج شاملة لتذكرة السفر.

فعلى حجاجنا الميامين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام اتباع الإجراءات والخطوات الإدارية وفق الترتيب الآتي:

– التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على وثيقة تثبت تأهيله لأداء مناسك الحج لهذا الموسم.

– التوجه إلى اللجان الولائية الصحية مرفوقا بوثيقة التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية أو دفتر الحاج للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة، والحصول على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.

– التوجه إلى مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد19 مرفوقا بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية لاستخراج جواز السفر الصحي المتضمن رمز الاستجابة السريعة QR Code، وهذا بالنسبة للحجاج الذين أخذوا التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد19 من قبل.

– أما بالنسبة للحجاج الذين لم يتلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد19، فعليهم أخذ اللقاحات المعتمدة والحصول على جواز السفر الصحي.

على أن يتم الإعلان لاحقاً عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها.

هذه الشروط الجديدة لموسم الحج 2022 بالجزائر

وسابقا نشرت عدة ولايات الشروط الجديدة الخاصة بموسم الحج لسنة 2022 بعد الإعلان عن عودته من قبل السلطات السعودية التي علّقته لسنتين بسب المخاوف من فيروس كورونا.

وقالت مصالح ولاية باتنة في بيان لها أنه تقرر استئناف الاستعدادات لمناسك الحج لهده السنة وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المترشح من بين الفائزين في قرعة الحج لموسم 2020 أو احتياطي 2019.

2- ألا يتجاوز عمره 65 سنة بتاريخ 30 جوان 2022، أي ابتداء من تاريخ 30 جوان 1957.

3- استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد المعتمدة من قبل المنظومة الصحية السعودية.

4- تقديم نتيجة فحص مخبري سلبي PCR لفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة.

5- استخراج جوزا سفر جديد للذين انتهت صلاحية جوازاتهم أو تشارف على الانتهاء.