ديوان الحج يوجه بلاغا هاما لفائدة حجاج هذا الموسم

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لعام (1444هـ/2023م) اتباع وإتمام الإجراءات والخطوات الإدارية الخاصة بهذه الشعيرة الدينية قبل 15 ماي المقبل.

وفي بيان له، أوضح الديوان المذكور أنّه يتعين على المعنيين مراعاة الترتيب الآتي: التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم.

وبعدها يتم التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقاً بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة للحصول على الدفتر الصحي وشهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 وشهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج”.

وأضاف البيان أنه يتعين بعدها على المعنيين “التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ770.000.00 دج شاملة لتذكرة السفر، مرفوقاً بجواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر، شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم، شهادة التأهيل الصحي المسلّمة من لدن اللجنة الطبية الولائية للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج المقدرة بـ 600.000.00 دج ووصل دفع تذكرة السفر المقدرة بـ170.000.00 دج.”

وأشار الديوان إلى أنّه “سيتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها”.