ديوان الخدمات الجامعية يعاين ظروف الاطعام والطلبة

مديره ينزل للإقامات طيلة نصف شهر من رمضان

زيارات ماراطونية للمدير العام بالنيابة للديوان الوطني للخدمات الجامعية بمختلف مديريات الخدمات عبر الوطن.

واصل المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للخدمات الجامعية “فيصل هنين” خرجاته الميدانية الى مختلف مديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن في هذا الشهر الفضيل على غرار قسنطينة، الجزائر العاصمة،البليدة ، تلمسان، عين دفلى، سيدي بلعباس، والمدية وادرار وتيزي وزو، على التوالي، من أجل الاطلاع على واقع الطلبة وخدمات القطاع، من خلال معاينة ظروف الحياة الطلابية و الاستماع لانشغالاتهم مباشرة، ثم اتخاذ التدابير الملموسة سواء بشكل فوري مباشر أو وفق توصيات و توجيهات للمديرين و المصالح المعنية .

و مع نهاية الأسبوع الماضي كانت للمدير العام فيصل هنين زيارة مارطونية الى 6 ولايات من مختلف جهات الوطن وسط، شرق، غرب وجنوب اهمها، عين الدفلى، مدية،تيزي وزو،تلمسان،سيدي بلعباس، و ادرار ، حيث استغرقت تلك الزيارات ما يفوق 5 ايام كاملة، على التوالي، تم الوقوف خلالها على واقع الطلبة و تحديد أهم انشغالاتهم و مشاكلهم التي لا تزال دون حلول .

كما تم أيضا الاطلاع على جهود الدولة لدعم قطاع التعليم العالي و بالضبط على مستوى الخدمات الجامعية، من خلال عديد المشاريع المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز وتلك التي تعرف تأخرا في الأشغال أو حتى في انطلاقها.

وانطلقت البداية من ولاية قسنطينة على اثر تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إفطار جماعي للطلبة الدوليين بمناسبة شهر رمضان الكريم في إطار برنامج ” ادرس في الجزائر ” Study in Algeria ، بالإقامة الجامعية ” عين الباي 03 ” بمديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي ، حيث حضرها طلبة ينحدرون من 27 جنسية ويقدر عددهم بــــ 442 طالب وطالبة .

و يندرج هذا الإفطار ضمن المساعي الحثيثة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرساء مقاربة جديدة في التسويق للدراسة في الجزائر لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة الدوليين ، و هو ما تم الإعلان عنه من قبل الوزير البروفيسور كمال_بداري بتاربخ 16 مارس المنصرم بإطلاق وسم “ أدرس بالجزائر Study in Algeria “.

هذا الوسم من شأنه أن يرفع من نوعية البرامج التكوينية المقدمة من قبل المؤسسات الجامعية وكذا تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى الإقامات الجامعية للطلبة الدوليين .

اما مع نهاية هذا الاسبوع للشهر الفضيل، فقد كان للمدير العام مجددا زيارات مارطونية لمختلف الولايات عبر الوطن، اندرجت كلها ضمن مساعي الديوان للتقرب من الطالب، اين وقف هنين على اهم الخدمات المقدمة للطالب كالاطعام و النقل و الايواء بمختلف المديريات الجامعية على غرار قسنطينة، الجزائر العاصمة بمديرياتها الثلاث و، المدية، مع حضوره لسيرورة تقديم وجبات الافطار وكذا اشرافه على مائدة افطار جماعي على شرف الطلبة الدوليين و الوطنيين

ومن خلال هذه الزيارات المكثفة كانت الفرصة سانحة لتبادل أطراف الحديث مع الطالبات والطلبة و عمال الإقامة حول ظروف والخدمات الممنوحة للطلبة و مدى التكفل بهم وخاصة خلال هذا الشهر المبارك و هذا قصد توفير الظروف المواتية لهم من أجل تمكينهم من مزاولة دراستهم في مناخ مناسب،

مع تهنأتهم بمناسبة الشهر الفضيل وتثمين مجهودات العمال على تفانيهم من اجل تقديم خدمات افضل.