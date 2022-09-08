ديوان المطبوعات المدرسية: طبع 1.5 مليون كتاب لغة إنجليزية وهذا سعره    

أكد مدير النشر بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية , طلال عمارة أن كتاب اللغة الإنجليزية ، تم تأليفه وإعداده وفق مناهج وزارة التربية يحتوي على 64 صفحة ويبلغ سعره 180 دج.

وقال عمارة، الخميس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الكتاب يوافق دفتر الشروط البيداغوجي الصادر عن لجنة الاعتماد للمعهد التكنولوجي للبحث في التربية، ويقع هذا الكتاب المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية في 64 صفحة من مقاس 20سم/28 سم, في حين بلغ سعره 180دج.

وتابع قائلا “مرت طباعة كتاب الانجليزية للسنة الثالثة بثلاث مراحل حيث يشرف على المرحلة الأولى فريق تقني في وحدة الصناعات والفنون المطبعية بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية”.

وأضاف أن التصميم من إعداد راضية حمدي باشا،ت قني سامي في الوحدة، تصميم الكتاب على الوورد، في حين حوله زملاؤها إلى تصميم عبر برنامج حاسوبي، بينما تولى فنانون متخرجون من المدرسة العليا للفنون الجميلة ،مهمة إعداد الرسومات المرافقة للنصوص، كما تولى فريق آخر إعداد الصور اللازمة .

وتولى المرحلة الثانية قسم الانفوغرافيا في وحدة الصناعات والفنون بالديوان وتتمثل في ضبط عملية الطي قبل الطباعة.

وعن المرحلة الثالثة في الطبع النهائي أكد حسين ماتن المدير التقني بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أنه يتم يوميا طبع 100 ألف كتاب لغة انجليزية سنة ثالثة ابتدائي.

كما كشف المدير المكلف بالإعلام والبراي على مستوى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عن طبع مليون و500 ألف نسخة من كتاب اللغة الإنجليزية وجهت الشحنات الأولى منه لولايات الجنوب.

وقال ميرة، الخميس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن الشحنات الأولى من الكتاب، وجهت إلى ولايات الجنوب، أدرار، تندوف، بشار والنعامة.

وأكد ميرة أن هناك 34 نقطة بيع على المستوى الوطني خاصة بالكتاب المدرسي تابعة للديوان إضافة إلى أكثر من 1400 مكتبة معتمدة ، إلا أن أهم واسطة للبيع هي المتجر الإلكتروني ،الذي بيع من خلاله حتى الآن أكثر من 80 ألف كتاب مدرسي .

يشار إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات قام بطبع 70 مليون كتاب مدرسي موجه للأطوار التعليمية الثلاثة .