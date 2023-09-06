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الجزائر

ديوان المطبوعات المدرسية: طبع 77 مليون كتاب والأسعار مقننة

الشروق أونلاين
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ديوان المطبوعات المدرسية: طبع 77 مليون كتاب والأسعار مقننة

كشف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن طبع ما يقارب 77 مليون كتاب مدرسي موجه لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2024.

وأوضح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أن أسعار هذه الكتب “مقننة وفي متناول الجميع”.

وقام الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتزويد نقطة البيع المتواجدة بشارع “زيغود يوسف” بالعاصمة بصناديق دفع اضافية مع تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية لتسهيل العملية, حسب مسؤول نقطة البيع, مهدي مخلوف، الذي أكد لوكالة الأنباء الجزائرية توافد كبير للمواطنين لاقتناء الكتب تحسبا للدخول المدرسي الجديد.

وأكدت مسؤولة نقطة بيع الكتاب المدرسي الواقعة بشارع “العربي بن مهيدي”، آسيا بن رباح, أن كل الكتب المدرسية ولجميع المستويات “متوفرة وبنفس أسعار السنة الماضية ما عدا بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي, حيث تم إضافة كتاب اللغة الإنجليزية”.

للإشارة، كان وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد، قد أكد في تصريحات سابقة له على ضرورة توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ وضمان وصوله في الآجال المحددة مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لذلك, بالإضافة الى توفير خدمة الكتاب الرقمي وكتب البراي للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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