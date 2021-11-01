ديوان الممتلكات الثقافية يطالب فروعه بإنهاء الفرنسية في الأختام والمراسلات

قطار التعريب يصل إلى وزارة الثقافة

رفع الديوان الوطني للممتلكات الثقافية تعليمة داخلية لكل فروعه والمديريات الواقعة تحت مسؤوليته يطالب فيها بإنهاء استعمال الفرنسية في الأختام والمراسلات الإدارية، وأشارت المراسلة التي تحوز “الشروق” نسخة منها إلى ضرورة الاقتصار على العربية في الأختام والمراسلات الإدارية وهذا بعد أن سجل الديوان للمراسلات الواردة من الفروع ومصالح الديوان والتي لاحظ عليها استعمال الأختام باللغة الفرنسية فقط، وتبعا لهذا طالبت المراسلة “من الجميع الالتزام باستخدام اللغة العربية في جميع الأختام كما دعت المراسلة ذاتها الجميع إلى الالتزام باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات الإدارية”.

ويأتي هذا القرار من طرف مؤسسة تابعة لقطاع الثقافة في إطار موجة تعريب الإدارات والمؤسسات العمومية التي أعلنتها عدة مؤسسات على غرار وزارة التكوين المهني والشباب والرياضة وقبلها مؤسسة بريد الجزائر.

وقد رافقت هذه القرارات نقاشات وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي كون استعمال اللغة الوطنية الرسمية في الإدارات والمراسلات مكرس دستوريا خاصة فيما تعلق باستعمال أختام الجمهورية ما يعني أن التصرفات والممارسات السابقة تعتبر خرقا للدستور والقوانين.