ديوان حقوق التأليف يفتح باب الاستفادة من صندوق الاستنساخ

موجه لتمويل المشاريع الإبداعية في مختلف المجالات

وجه الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة نداء لكل المبدعين الجزائريين “الكتاب، المترجمون، الناشرون، وأصحاب المكتبات” الراغبين في الاستفادة من صندوق الإتاوة عن الاستنساخ قصد تمويل مشاريعهم الإبداعية التسجيل للحصول على دعم المشاريع الإبداعية المختلفة.

وبحسب بيان لديوان حقوق التأليف، فإن المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ يمكن للمبدعين الاستفادة منها قصد تمويل إنجاز إقامة للكتابة وإقامة مؤلفين- ودعم مشاريع مؤلفين بغية تمكينهم من التفرغ كليا للكتابة أو لترجمة مؤلفات أدبية قيمة ودعم النشر لحساب مؤلف مصنفات قيمة وكذا دعم نشر المؤلفات القيمة والمبيعات البطيئة لمؤلفين جزائريين على مستوى المكتبات ومساعدة المكتبيين لتكوين مخزون الانطلاق، كما يمكن للصندوق أن يمول تصوير دعائم لترقية الكتاب الجزائري وإنجازها وإنتاجها.

وأوضح بيان “أوندا” أن المؤسسة تلتزم بتسهيل عملية استلام الملفات وتقديم استجابة سريعة لأصحابها، مؤكدة في البيان ذاته أن العملية تتم بشكل رقمي بصفقة ورقة وفي القريب العاجل.

ويتعين على الراغبين في الحصول على تمويلات الصندوق الالتزام بجملة من الشروط التي أعلنت عنها “أوندا” بالتفضيل على موقعها وتشمل كل الفروع المعنية بالتمويل الاقامات الإبداعية نشر الكتب الترجمة والتفرغ للكتابة وكذا الوثائق والملفات التي ترفق بطلبات التمويل.