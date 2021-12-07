ديون الأندية المحترفة تتجاوز ألف مليار سنتيم

بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة لكرة القدم، فاقت مبلغ “ألف مليار سنتيم”، بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير، سبقاق، خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن “الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة تتجاوز مبلغ ألف مليار سنتيم، بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي”، مؤكدا أنه “ابتداء من الموسم المقبل سيتم تطبيق القوانين الدولية التي تعتمدها الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والفريق الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا لن يحوز إجازة النادي المحترف”.

شبيبة الساورة الفريق الجزائري الوحيد الذي يستوفي شروط الكاف

وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: “من بين شروط هذه الإجازة، عدم ترتب أي دين على النادي. لكن للأسف الشديد، هناك كثير من اللاعبين والمدربين ممن يدينون بالأموال من الشركات الرياضية، وهو ما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حقوقهم”، مبديا أسفه على الوضع الذي آل إليه الاحتراف في كرة القدم الجزائرية الذي لم يبق منه سوى الاسم فقط.

وفي هذا الشأن، قال: “ليس لدينا من الاحتراف سوى الاسم، فالشركات الرياضية التي يجب أن تكون ذات طابع تجاري وتمتلك أسهما، تجدها تعيش من أموال الدولة. الاحتراف الذي لا يدر الأموال لا يسمى احترافا، وللأسف، الشركات الرياضية الخاصة بالأندية الوطنية تتواجد في وضعية مالية كارثية”. وأورد مسؤول القطاع أن من بين الأندية الجزائرية الـ18، الناشطة في البطولة المحترفة، يوجد ناد وحيد يستجيب للشروط التي أملتها الكونفدرالية الإفريقية، حول الاحتراف. “الفريق الجزائري الوحيد الذي يستوفي شروط الهيئة الإفريقية هو شبيبة الساورة، بالرغم من عدم توفره على الأموال التي تستفيد منها فرق أخرى”.

وفي تذكيره بأن ملف الاحتراف “أصر عليه رئيس الجمهورية الذي طلب التكفل به بشكل نهائي من أجل التحدث عن احتراف حقيقي”، أكد الوزير “أنه، في حال عدم استجابة جميع الأندية لشروط الكاف، فسيتم تقليص عدد الأندية الناشطة في البطولة المحترفة. سنقلص عدد أندية الرابطة الأولى المحترفة الموسم المقبل (2022- 2023) إلى 16، وقد يتقلص العدد إلى أقل من ذلك بكثير، إذا لم تستوف شروط الهيئة القارية”.

وكان نائب رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، الدكتور ياسين بن حمزة، قد أكد قبل أيام أن “عملية مراجعة سياسة الاحتراف في الجزائر، التي أقرتها الهيئة الوطنية، تهدف إلى تطوير ورفع مستوى كرة القدم، وذلك قبل أشهر معدودة من الشروع في تطبيق دفتر الشروط الذي حددته الكونفدرالية الإفريقية للعبة من أجل الحصول على إجازات الاحتراف”.

وبعد مرور 11 سنة من الشروع في تبني الاحتراف في الجزائر، قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء لجنة مشتركة مع “الفاف”، مكلفة بتقييم حالة وواقع الاحتراف في الجزائر واقتراح السبل الكفيلة بإعادة بعثه على أسس صحيحة.

ع. ع