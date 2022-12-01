دي بروين ولوكاكو على طريقة ميسي ورونالدو

نشر المنتخب البلجيكي صورة لنجميه كيفن دي بروين وراميلو لوكاكو، أثناء لعب الشطرنج، على طريقة الإعلان الأخير الذي جمع ميسي ورونالدو.

وعلّق الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على “تويتر” على صورة دي بروين ولوكاكو قائلا: “الفوز حالة ذهنية”.

ويواجه منتخب بلجيكا، المنتخب الكرواتي، زوال الخميس بداية من الساعة الرابعة، بملعب أحمد بن علي، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويتصدر منتخبا كرواتيا والمغرب المجموعة السادسة بـ4 نقاط، ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث بـ3 نقاط، في حين تحتل كندا المركز الأخير من دون رصيد.