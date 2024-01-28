دي روسي: عوّار أرهقته السّفريات ولم ينم كثيرا

تحدّث التقني دانييلي دي روسي المدرب الجديد لِفريق روما الإيطالي، عن لاعبه الدولي الجزائري حسام عوّار.

وترك متوسّط الميدان عوّار فريقه روما في أواخر ديسمبر الماضي، مُلتحقا بِتربّص المنتخب الوطني استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. وحينها كان يُشرف عليه المدرب جوزي مورينيو، قبل أن تُنهي الإدارة مهامه، وتجلب التقني المحلّي دي روسي.

وقال المدرب دانييلي دي روسي في مؤتمر صحفي نشّطه، الأحد، ونقل تفاصيله الإعلام المحلّي: “عوّار عاد من البطولة الإفريقية، وانضمّ إلى زملائه في التدريبات. أخبرني أنه لم ينم كثيرا بِسبب رحلاته المختلفة (الجزائر- الطوغو- كوت ديفوار- إيطاليا). لقد كان يُعاني في اليوم الأول من التدريبات، لكنّه جاهز للعب أمام سالرنيتانا”.

ويُواجه فريق روما المُضيّف نادي سالرنيتانا سهرة هذا الإثنين، بِرسم الجولة الـ 22 من عمر البطولة الإيطالية.

ويأمل حسام عوّار أن يمنحه المدرب الجديد دانييلي دي روسي كثيرا من فرص اللّعب، ذلك أنه اكتفى بِخوض 11 مباراة فقط أساسيا، من أصل 29 لقاء لِفريقه روما في البطولة الإيطالية وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي، تحت إمرة جوزي مورينيو.