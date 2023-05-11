دي كانيو لِغوارديولا: لماذا لم تُشرك محرز ضدّ الرّيال؟

أعاب اللاعب الإيطالي السّابق والمحلّل الفنّي التلفزيوني الحالي باولو دي كانيو على مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، عدم منح الفرصة للاعبه رياض محرز في مواجهة ريال مدريد.

وتميّز المدرب جوسيب غوارديولا بِعدم إجرائه أيّ استبدال، في مباراة “السّيتي” والرّيال.

وقال باولو دي كانيو: “لا يملك الرّيال في دكّة البدلاء لاعبين يصنعون الفارق، والاستبدالات التي قام بها المدرب كارلو أنتشيلوتي سببها الإرهاق. عكس دكّة بدلاء مانشستر سيتي المُتخمة بِالعناصر الجيّدة”.

وأضاف في أحدث ظهور له عبر شبكة قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية: “إدخال رياض محرز قرار جيّد لو قام به المدرب غوارديولا، تعويضا لِزميله بيرناردو سيلفا الذي كان سيّئا. لا أتعجّب عندما يُطلق بعضهم أحكاما سلبية ضدّ غوارديولا والفلسفة التكتيكية التي ينتهجها، خاصّة وأنّه لم يستبدل أيّ لاعب أساسي”.