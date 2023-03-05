دي ماريا مطلوب في الدوري السعودي

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كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي، تلقى عرضًا رسميًّا من أحد أندية الدوري السعودي.

وذكر الصحفي رودي غالتييه المهتم بانتقالات اللاعبين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “دي ماريا تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي”.

ولم يكشف رودي غالتييه عن اسم النادي السعودي الذي يرغب في التعاقد مع دي ماريا؛ لكنه أشار إلى أن عقد اللاعب ينتهي مع يوفنتوس خلال شهر جوان المقبل.

وأوضح غالتييه أن دي ماريا تلقى عروضًا أخرى غير العرض السعودي، وأن اللاعب لم يقرر مستقبله بعد؛ بالبقاء مع يوفنتوس، أو الرحيل صوب أي نادٍ آخر.

وانتقل دي ماريا إلى يوفنتوس قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي صيف عام 2022، وسبق له أن لعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي.

وتسعى عدة أندية سعودية لتعزيز صفوفها بأفضل نجوم في العالم، خاصةً بعد تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.