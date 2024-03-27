-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دي ماريا يبكي بعد تلقّيه تهديدات بِالقتل

الشروق الرياضي
  • 282
  • 0
دي ماريا يبكي بعد تلقّيه تهديدات بِالقتل
ح.م

أجهش النّجم أنخيل دي ماريا بِالبكاء، بعد تلقّيه في بلده الأرجنتين تهديدات بِالقتل.

وأوقف مجهولون سيارتهم قرب منزل دي ماريا بِمدينة روساريو الأرجنتينية، ورموا أمام الباب لافتة كتبوا عليها مُهدّدين الوالد: “أخبر ابنك أنخيل ألّا يعود أبدا إلى روزاريو، وإلّا فسنقتل أحد أفراد عائلته”.

ويرتدي المهاجم دي ماريا (36 سنة) زيّ نادي بنفيكا البرتغالي، وقد غادر الأرجنتين عام 2007، بعدما كان يُمثّل ألوان النادي المحلّي روزاريو سنترال.

ووفقا لِأحد تقارير الصّحافة الأرجنتينية، فإنه يُشته أن يُمارس المجهولون تجارة المخدّرات. وأضافت نقلا على لسان اللاعب الدولي رودريغو دي بول، قوله إنه شاهد زميله دي ماريا بعد مواجهة كوستاريكا، وهو يذرف الدموع بِسبب هذه الحادثة.

وواجه منتخب الأرجنتين منافسه الكوستاريكي ودّيا بِأمريكا، في ساعة مُبكّرة من صباح الأربعاء. وحينها سجّل أنخيل دي ماريا هدفا، ووزّع رودريغو دي بول تمريرة حاسمة، مُساهمَين في فوز “التانغو” بِنتيجة (3-1).

مقالات ذات صلة
“دفعت الثمن باهظا وأستبعد عودتي للعب في فرنسا مجدّدا”

“دفعت الثمن باهظا وأستبعد عودتي للعب في فرنسا مجدّدا”

بِالفيديو: منتخب فلسطين يُبهر في تصفيات كأسَي العالم وآسيا

بِالفيديو: منتخب فلسطين يُبهر في تصفيات كأسَي العالم وآسيا

بن ناصر يعود

بن ناصر يعود

تغييرات محتملة في التشكيلة أمام جنوب إفريقيا.. وغيتان أبرز الأسماء

تغييرات محتملة في التشكيلة أمام جنوب إفريقيا.. وغيتان أبرز الأسماء

بالفيديو.. نجم منتخب الأردن يؤم المصلين في صلاة التراويح

بالفيديو.. نجم منتخب الأردن يؤم المصلين في صلاة التراويح

بلايلي يُعبّد للمولودية طريق اللّقب

بلايلي يُعبّد للمولودية طريق اللّقب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد