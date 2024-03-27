دي ماريا يبكي بعد تلقّيه تهديدات بِالقتل

أجهش النّجم أنخيل دي ماريا بِالبكاء، بعد تلقّيه في بلده الأرجنتين تهديدات بِالقتل.

وأوقف مجهولون سيارتهم قرب منزل دي ماريا بِمدينة روساريو الأرجنتينية، ورموا أمام الباب لافتة كتبوا عليها مُهدّدين الوالد: “أخبر ابنك أنخيل ألّا يعود أبدا إلى روزاريو، وإلّا فسنقتل أحد أفراد عائلته”.

ويرتدي المهاجم دي ماريا (36 سنة) زيّ نادي بنفيكا البرتغالي، وقد غادر الأرجنتين عام 2007، بعدما كان يُمثّل ألوان النادي المحلّي روزاريو سنترال.

ووفقا لِأحد تقارير الصّحافة الأرجنتينية، فإنه يُشته أن يُمارس المجهولون تجارة المخدّرات. وأضافت نقلا على لسان اللاعب الدولي رودريغو دي بول، قوله إنه شاهد زميله دي ماريا بعد مواجهة كوستاريكا، وهو يذرف الدموع بِسبب هذه الحادثة.

وواجه منتخب الأرجنتين منافسه الكوستاريكي ودّيا بِأمريكا، في ساعة مُبكّرة من صباح الأربعاء. وحينها سجّل أنخيل دي ماريا هدفا، ووزّع رودريغو دي بول تمريرة حاسمة، مُساهمَين في فوز “التانغو” بِنتيجة (3-1).