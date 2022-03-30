-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات
العالم

هذا ما تناوله اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا

الشروق أونلاين
  • 1086
  • 0
هذا ما تناوله اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا
ح.م
جانب من جلسة الحوار الجزائرية الإيطالية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب قايد صباح الإثنين، مناصفة مع نظيره الإيطالي إيتور سيكوي. أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي.

وحسب ما ذكرته سفارة الجزائر بإيطاليا في تغريدة على تويتر:”فقد ألمّ الحوار بكلّ محاور التعاون الثنائي. واختتم باعتماد إعلان مشترك حول المشاريع المزمع إنجازها مستقبلا”.

ووفق ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية، فقد شارك في الجلسة الافتتاحية للحوار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وقال مايو في كلمته بالمناسبة إنّ إيطاليا “تتطلّع إلى عقد شراكة استراتيجية في جميع المجالات مع الجزائر، مع تكثيف الحوار السياسي بين البلدين. وتعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل معا من أجل استقرار البحر الأبيض المتوسط”.

وشارك في الحوار ما يزيد عن 60 مشاركًا من مختلف القطاعات في البلدين. وتم تقسيم الحوار إلى ثلاث مجموعات عمل حول ملفات التعاون السياسي والأمني، ​​التعاون الاقتصادي، والتعاون بشأن التحديات العالمية وحماية المنافع المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي نهاية أشغال الحوار، وقّع الأمينان العامان لخارجيتي البلدين، وثيقة تحدّد المجالات الرئيسية التي ستنفذ فيها الإدارات الإيطالية والجزائرية مبادرات ومشاريع مشتركة خلال العام 2022.

مقالات ذات صلة
تعليق “حادّ” من سفارة روسيا على لقاء بين سفيري أوكرانيا والولايات المتحدة بالجزائر

تعليق “حادّ” من سفارة روسيا على لقاء بين سفيري أوكرانيا والولايات المتحدة بالجزائر

بلينكن لقناة مغربية: لا اعتراف بمغربية الصحراء الغربية

بلينكن لقناة مغربية: لا اعتراف بمغربية الصحراء الغربية

 لبنان يطلب من الجزائر إعفاءه من قرار منع تصدير السكر

 لبنان يطلب من الجزائر إعفاءه من قرار منع تصدير السكر

بوليساريو: موقف سانشيز لا يعفي إسبانيا من مسؤوليتها التاريخية

بوليساريو: موقف سانشيز لا يعفي إسبانيا من مسؤوليتها التاريخية

ترامب يدعو بوتين للكشف عن معلومات تتعلّق بعائلة بايدن

ترامب يدعو بوتين للكشف عن معلومات تتعلّق بعائلة بايدن

فرنسا تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك الطاقة بسبب الأزمة

فرنسا تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك الطاقة بسبب الأزمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد