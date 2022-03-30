هذا ما تناوله اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب قايد صباح الإثنين، مناصفة مع نظيره الإيطالي إيتور سيكوي. أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي.

وحسب ما ذكرته سفارة الجزائر بإيطاليا في تغريدة على تويتر:”فقد ألمّ الحوار بكلّ محاور التعاون الثنائي. واختتم باعتماد إعلان مشترك حول المشاريع المزمع إنجازها مستقبلا”.

ووفق ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية، فقد شارك في الجلسة الافتتاحية للحوار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وقال مايو في كلمته بالمناسبة إنّ إيطاليا “تتطلّع إلى عقد شراكة استراتيجية في جميع المجالات مع الجزائر، مع تكثيف الحوار السياسي بين البلدين. وتعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل معا من أجل استقرار البحر الأبيض المتوسط”.

وشارك في الحوار ما يزيد عن 60 مشاركًا من مختلف القطاعات في البلدين. وتم تقسيم الحوار إلى ثلاث مجموعات عمل حول ملفات التعاون السياسي والأمني، ​​التعاون الاقتصادي، والتعاون بشأن التحديات العالمية وحماية المنافع المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي نهاية أشغال الحوار، وقّع الأمينان العامان لخارجيتي البلدين، وثيقة تحدّد المجالات الرئيسية التي ستنفذ فيها الإدارات الإيطالية والجزائرية مبادرات ومشاريع مشتركة خلال العام 2022.