هذا ما تناوله اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا
ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب قايد صباح الإثنين، مناصفة مع نظيره الإيطالي إيتور سيكوي. أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي.
وحسب ما ذكرته سفارة الجزائر بإيطاليا في تغريدة على تويتر:”فقد ألمّ الحوار بكلّ محاور التعاون الثنائي. واختتم باعتماد إعلان مشترك حول المشاريع المزمع إنجازها مستقبلا”.
ترأس اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب قايد مناصفة مع نظيره الإيطالي إيتور سيكوي أشغال الدورة 1 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي الذي ألـمّ بكلّ محاور التعاون الثنائي واختتم باعتماد إعلان مشترك حول المشاريع المزمع إنجازها مستقبلا. pic.twitter.com/5MZ1PTy8FJ
— Embassy of Algeria in Italy (@EmbAlgeriaItaly) March 29, 2022
ووفق ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية، فقد شارك في الجلسة الافتتاحية للحوار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.
وقال مايو في كلمته بالمناسبة إنّ إيطاليا “تتطلّع إلى عقد شراكة استراتيجية في جميع المجالات مع الجزائر، مع تكثيف الحوار السياسي بين البلدين. وتعزيز التعاون الاقتصادي، والعمل معا من أجل استقرار البحر الأبيض المتوسط”.
Closing the Strategic Dialogue between Italy and Algeria hosted at #ItalyMFA, Sec Gen Amb @EttoreSequi and its Algerian counterpart, Amb Chakib Rachid Kaid, signed✒️ a document on the projects that the 🇮🇹 and🇩🇿 Administrations will realize in 2022 pic.twitter.com/sv3hEyJcoc
— Italy MFA (@ItalyMFA_int) March 29, 2022
وشارك في الحوار ما يزيد عن 60 مشاركًا من مختلف القطاعات في البلدين. وتم تقسيم الحوار إلى ثلاث مجموعات عمل حول ملفات التعاون السياسي والأمني، التعاون الاقتصادي، والتعاون بشأن التحديات العالمية وحماية المنافع المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي نهاية أشغال الحوار، وقّع الأمينان العامان لخارجيتي البلدين، وثيقة تحدّد المجالات الرئيسية التي ستنفذ فيها الإدارات الإيطالية والجزائرية مبادرات ومشاريع مشتركة خلال العام 2022.