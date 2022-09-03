دي ميستورا في زيارة لمخيّمات اللاجئين الصحراويين

شرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا يوم السبت، في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين تدوم يومين.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، سيلتقي دي ميستورا في هذه الزيارة بالوفد الصحراوي المفاوض، والقيادة الصحراوية، وأعضاء وفدي البرلمان والمجلس الاستشاري، “في إطار تعميق المشاورات مع الأطراف المعنية بقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما يلتقي المبعوث الأممي دي ميستورا يوم الأحد، مع الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي.