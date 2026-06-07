دي ميستورا يجري مباحثات مع الطرف الصحراوي

جبهة البوليزاريو تؤكد تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

سيصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مساء اليوم الأحد 7 جوان، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار جولته في المنطقة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ووفقا لذات المصدر، سيجري “المبعوث الأممي محادثات مع القيادة الوطنية، بالإضافة إلى اجتماعات مع أعضاء المجلس الاستشاري وممثلين عن المنظمات النسائية والشبانية والحقوقية الصحراوية.”

الوكالة ذكرت أن الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو “قد أكدت مجدداً في دورتها العادية الأخيرة على رغبة الطرف الصحراوي الصادقة في إنجاح الجهود المبذولة مع التأكيد على أن الحل العادل والدائم يجب أن يرتكز على أسس واضحة تتمثل في ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتفويض في تقرير المصير والاستقلال عبر عملية حرة وشفافة وديمقراطية طبقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.”

كما شددت البوليزاريو على “رفض الشعب الصحراوي القاطع لكل أشباه الحلول، أياً كان مصدرها، التي تهدف إلى تشريع الاحتلال المغربي والالتفاف على تطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال واستكمال السيادة على كامل ترابه الوطني.”