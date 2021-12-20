دي ميستورا يسعى لإيجاد تسوية في الصحراء الغربية

بعد سقوط قرار ترامب.. مسؤول أمريكي:

يعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا على إيجاد حل سياسي للنزاع في آخر مستعمرة في أفريقيا، حسبما أعلن عنه البيت الأبيض نقلا عن مسؤول أمريكي سام.

تصريح للصحافة الأمريكية في إحاطة نهاية السنة حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد نفس المسؤول قائلا “لدينا الآن مبعوث للأمم المتحدة (إلى الصحراء الغربية)، ستافان دي ميستورا، أحد أكثر الدبلوماسيين خبرة في العالم، وقد عملنا بالتنسيق الوثيق مع الأطراف (في النزاع) من أجل ضمان تعيين ستافان في هذا المنصب”.

في نفس السياق، قال المسؤول الأمريكي السامي إن المبعوث الجديد إلى الصحراء الغربية الذي تولى منصبه مطلع نوفمبر الماضي “يعمل على قدم وساق وهذا يبدو لنا كافيا لإبقاء هذا النزاع تحت المراقبة ومحاولة إيجاد حل سياسي”.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي قد قرر مؤخرًا تقييد الدعم المالي الممنوح للمملكة المغربية في إطار التدريبات العسكرية متعددة الأطراف، حيث أضحى صرف الأموال مشروطا بالتزام الرباط بحل سياسي للصراع في الصحراء الغربية حسب ميزانية الدفاع لسنة 2022 التي وافقت عليها مؤخرا غرفتا البرلمان الأمريكي.

ويشكل هذا الإجراء صفعة للرباط التي وظفت الشهر الماضي مكتب الاستشارة للضغط “أكين غامب” للتأثير على القرارات الأمريكية في مجال الدفاع.

ويتعارض الإجراء المتعلق بالميزانية مع قرار الرئيس السابق دونالد ترامب حول الاعتراف بـ”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، كما أنه يؤكد مجددا موقف الكونغرس الأمريكي لاسيما مجلس الشيوخ تجاه هذا الصراع.