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دي ميستورا يعقد مشاورات ثنائية غير رسمية في نيويورك

الشروق أونلاين
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دي ميستورا يعقد مشاورات ثنائية غير رسمية في نيويورك
الأرشيف
المبعوث الشخصي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الشخصي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا سيجري مشاورات ثنائية غير رسمية في نيويورك مع أطراف متعددة.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، سيعقد مشاورات ثنائية غير رسمية مع الممثلين في نيويورك لكل من طرفي النزاع، البوليساريو والمغرب، وكذا الجزائر وموريتانيا.

وأوضح أن اللقاءات ستشمل أيضا أعضاء “مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” التي تضم روسيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إحاطته نصف السنوية التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في شهر أفريل.

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