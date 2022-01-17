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دي ميستورا يفضح أكاذيب هلال والمخزن في أول زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

الشروق أونلاين
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دي ميستورا يفضح أكاذيب هلال والمخزن في أول زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

كذب الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك الإثنين كل الاكاذيب والافلام الهوليودية التي اخرجها عمر هلال الممثل الرسمي للمملكة المغربية بالامم المتحدة الذي روج لوجود أطفال عسكريين في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

وفي تصريح له، بشأن أول جولة للمبعوث الأممي قال الناطق الرسمي ديوجاريك أن ستيفان دي ميستورا تنقل الى المغرب والى مخيم اللاجئين والتقى بالكثير ولم يجد اي أثار للاطفال العسكريين كما روج عمر هلال وإعلامه المخزني.

و في رده على سؤال حول ما رآه المبعوث الخاص خلال زيارته لتندوف، قال دوجاريك بانه كان هناك”حشد كبير عندما زار المبعوث الشخصي دي ميستورا، المخيم ولم ير الجميع لكنه بالتأكيد لم يتعرف على أي طفل جندي كما أفاد البعض”.

ويعد هذا التصريح بمثابة صفعة قوية تضع حد لمزاعم وأكاذبب المخزن.

وفي اول رد جزائري حول تصريح الناطق الرسمي للأمم المتحدة، قال عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، لموقع الشروق أون لاين ان “بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يكشف عن التلاعب الفظ والادعاءات الكاذبة التي تم تلفيقها في الرباط ونيويورك ونقلتها على نطاق واسع من قبل العديد من صناع المعلومات الكاذبة و الاشاعات في المملكة”.

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