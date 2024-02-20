العدل الدولية: الجزائر تطالب بإصدار رأي استشاري يمهد لأفق سياسي

أكدت الجزائر، الثلاثاء في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بضرورة الإسراع في إصدار رأي استشاري يمهد لأفق سياسي.

وقد رافع الأستاذ في القانون الدولي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة, في عرضه أمام محكمة العدل الدولية بإسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين أن “للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة”.

واستنكر لعرابة في مداخلته “السياسات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان”، مطالبا الهيئات الدولية المختصة بدفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع “المتدهور” أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة.

كما شدد يقول إن “الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني”.

وأكد لعرابة أن إسرائيل تتعمد تمديد الاحتلال وتخلق البيئة التي تضمن استمراره في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن الاحتلال المستمر هو العامل الأساسي الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع.

واعتبر ممثل الجزائر أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي لها تداعيات قانونية تؤثر على كافة الدول والأمم المتحدة، مشيرا إلى وجود انتهاك إسرائيلي متواصل لقواعد ومبادئ القانون الدولي.