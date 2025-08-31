ذئب السّهوب

-- -- -- / -- -- --
ناجي بن خيرة بِزيّ نادي مستقبل الرويسات.

انفرد مهاجم فريق مستقبل الرويسات ناجي بن خيرة مساء الأحد، بِصدارة ترتيب هدّافي بطولة القسم الوطني الأول.

ويحوز ناجي بن خيرة رصيده هدفَين، الأمر الذي مكّنه من الاستئثار مؤقّتا بِكرسي صدارة الهدّافين، في اختتام فعّاليات الجولة الثانية.

وسجّل بن خيرة البالغ من العمر 29 سنة، هدفَي مستقبل الرويسات: خارج الدّيار ضدّ شبيبة الساروة في الجولة الأولى، وداخل القواعد أمام مولودية البيّض في المشهد الموالي.

وفي مطلع الصيف الحالي، جدّدت إدارة نادي مستقبل الرويسات عقد بن خيرة حتى صيف 2027. علما أنه لعب سابقا لِعدّة فرق آخرها رائد القبة.

وأبصر ناجي بن خيرة النور بِولاية الجلفة عاصمة السّهوب، التي كادت تعرف صعود أحد أنديتها إلى القسم الوطني الأول، والأمر يتعلّق بِفريق اتحاد أولاد نايل، المتألّق في بطولة القسم الثاني لِموسم 1992-1993 فوج الوسط، حيث تموقع ثالثا بِفارق 3 نقاط فقط عن الرائد وداد بوفاريك، ونقطة واحدة عن الوصيف وفاق سور الغزلان.

وكانت بطولة القسم الوطني الأول للموسم الماضي، قد انتهت بِحيازة مهاجم نادي البارادو عادل بولبينة لقب الهدّاف، بِرصيد 20 هدفا.

