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الجزائر

“ذا صن” البريطانية تصف الوجهة السياحية الجزائرية بـ”الجوهرة غير المكتشفة”

الشروق أونلاين
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“ذا صن” البريطانية تصف الوجهة السياحية الجزائرية بـ”الجوهرة غير المكتشفة”
ح. م
سياح يستمتعون بمناظر الصحراء الجزائرية.

وصفت صحيفة “ذا صن” البريطانية الجزائر بـ”الجوهرة الغير مكتشفة” للسياحة.

وذكرت الصحيفة، في تقرير عن السياحة في الجزائر، وهي الوجهة التي غالبا ما “يتجاهلها البريطانيون كوجهة لقضاء العطلات”، أن الجزائر تقع “على بعد ثلاث ساعات فقط من المملكة المتحدة ولديها رحلات مباشرة جديدة”.

وذكرت الصحيفة، وهي ثاني أكبر جريدة يومية توزيعا في العالم بالإنجليزية، أن “العاصمة الجزائر هي المكان الأكثر شهرة”، مضيفة أنها “تشتهر بمباني القصبة البيضاء، والمدينة العتيقة المتعرجة، والقصور العثمانية، والقلاع الأثرية.”

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وكتبت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته يوم الخميس، 10 أفريل: “هناك الكثير مما يمكنك فعله ورؤيته في جميع أنحاء البلاد بدءًا من ركوب الجمال في الصحراء الكبرى إلى السباحة في البحر الأبيض المتوسط ​​وإلقاء نظرة على وادي غوفي”.

كما ذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق رحلات جديدة من مطار ستانستيد إلى الجزائر. وهو الخط الذي تشغله الخطوط الجوية الجزائرية بأربع رحلات في الأسبوع أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد.

ونقلت الصحيفة عن جاريث باول، المدير العام لمطار لندن ستانستيد: “يسعدنا أن نرحب بالخطوط الجوية الجزائرية في مطار لندن ستانستيد، وهو ما يمثل علامة فارقة مثيرة حيث نضيف شركة طيران جديدة وبلدًا جديدًا إلى شبكتنا المتنامي”، وأضاف أن “هذا المسار الجديد يوفر المزيد من الخيارات والقيمة للمسافرين، في حين يعزز العلاقات بين لندن والجزائر”.

ولفتت صحيفة “ذا صن” أنه لقضاء العطلة في الجزائر، يحتاج المسافر إلى تأشيرة يتم الحصول عليها مسبقًا من القنصلية الجزائرية، كما “يمكن” الحصول على تأشيرة سياحية عند الوصول إلى بعض المطارات في الجزائر في الرحلات المنظمة في الجنوب الجزائري.

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