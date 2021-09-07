ذباب المخزن المغربي يحاول إحراج الجزائريين بصورة استقبال قديمة في ملعب مراكش

عمل ذباب المخزن المغربي في الساعات القليلة الماضية، على الترويج لصورة على أساس أنها خاصة بحفل استقبال لـ”الخضر” في ملعب مراكش، في محاولة لإحراج الجزائريين في ظل القطيعة الديبلوماسية بين البلدين.

ونشر ذباب المخزن صورة قديمة، لحفل أقيم على جوانب ملعب مراكش، وهي الصور الذي تأكد بأنها خاصة بإحدى التظاهرات التي أقيمت في ذات الملعب منذ مدة، حيث أقيمت طاولات عليها وجبات لمنظمي الحدث والوافدين.

وجاء تحرك ذباب المخزن بهذه الصورة القديمة، ليحرج الجزائريين ويبيّن مدى الحفاوة التي استقبل بها المنتخب الجزائري، في وقت قطعت فيه الجزائر العلاقات مع المغرب.

ورغم حجم الترحاب من الشعب المغربي بالمنتخب الجزائري، إلا أن قطعان الذباب التابعة للمخابرات والمخزن والتي تغزو شبكات التواصل والمواقع الجزائرية، وتمتهن السب والشتم ضد الجزائر، تحاول في كل مرة إطلاق حملات إساءة .

ووقعت بعض الصفحات الجزائرية في فخ الذباب المغربي، وأعادت نشر هذه الصورة، على أنها تتعلق باستقبال سبق الحصة التدريبية التي أجراها سهرة أمس المنتخب الوطني في ملعب مراكش.

وكان رئيس الإتحاد الجزائري شرف الدين عمارة قد أكد أن المنتخب الوطني حظي باستقبال جيد، وهو الأمر الذي لا يعد جديدا على المغربيين الشرفاء المعروفين بالكرم وحسن الضيافة.