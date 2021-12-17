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ذباب المخزن يروّج لفيديو مفبرك لحرق العلم المغربي بالجزائر!

نادية شريف
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ذباب المخزن يروّج لفيديو مفبرك لحرق العلم المغربي بالجزائر!

تداولت مواقع وصفحات يديرها ما يسمى ذباب المخزن، فيديو مفبرك لحرق العلم المغربي بالجزائر، عقب  فوز محاربي الصحراء على أسود الأطلس بركلات الترجيح وصعودهم إلى نصف نهائي كأس العرب.

وتسببت المقاطع والصور المفبركة في تأجيج نيران الفتنة بين الجماهير المغربية والجزائرية، واجتاحت موجة من التعليقات المسيئة أغلب المواقع والمنصات دون التحقق من مصادرها وصدقها.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشره موقع “مسبار” فإن الفيديو المتداول مضلل، كما أنه قديم ويعود تاريخ نشره إلى نوفمبر من العام 2013.

وأضاف التقرير أن الفيديو نشر آنذاك  على أنه لإحراق شبان جزائريين علم المغرب بعد فترة من إنزال مغاربة للعلم الجزائري من سطح القنصلية العامة الجزائرية في الدار البيضاء، إثر أزمة بين البلدين حول قضية الصحراء الغربية.

من جانبهم هاجم نشطاء ذباب المخزن المغربي الذي يحاول بشتى الطرق تشويه صورة الجزائر وتلويث بياضها في مستنقع الفتن بألاعيبه الصبيانية وفبركته للأخبار والصور والفيديوهات.

وذباب المخزن عبارة تطلق على صفحات وحسابات وهمية تابعة للمخابرات المغربية تهاجم المعارضين في الداخل والخارج وكذا الجزائر والصحراء الغربية وسبق لإدارة فيسبوك أن أعلنت إغلاق المئات منها.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني الجزائري، والمنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العرب، حققت رقما قياسيا عبر منصة يوتيوب.

وقال نشطاء أن الرقم المحقق في البث المباشر عبر بي إن سبورت على يوتيوب هو الأعلى، وهو أول مباشر عربي يصل إلى هذا الرقم.

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