ذروة قياسية جديدة لاستهلاك الكهرباء في الجزائر

لليوم الثاني على التوالي، سجّلت سونلغاز يوم الثلاثاء، ذروة قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، بلغ 19994 ميغاواط، عند الساعة 13:56 بعد الزوال.

وأرجعت سونلغاز هذا الارتفاع في الطلب على الطاقة إلى “تواصل موجة الحرّ عبر عديد الولايات، بالتزامن مع التزايد الملموس في مستويات الرطوبة التي تمسّ ولايات الشريط الساحلي، وحتى المناطق الداخلية”.

ويوم الإثنين سجّلت الشركة استهلاك 19770 ميغاواط، في تمام الساعة الثالثة 15:00 بعد الزوال. في ذروة قياسية هي الثالثة من نوعها خلال الشهر الجاري. بعد ذروتين سابقتين يومي 7 و8 جويلية.

حيث بلغ الطلب على الطاقة الكهربائية مستوى 19660 ميغاواط، عند الساعة 15:41 من مساء الثلاثاء 8 جويلية. بفارق 80 ميغاواط إضافية، مقارنة بالذروة المسجّلة أمسية الإثنين 7 جويلية.

وبلغ استهلاك الكهرباء في الجزائر يوم الإثنين، حسب ما ذكره بيان سابق لسونلغاز، مستوى 19580 ميغاواط، في تمام الساعة الثالثة و3 دقائق (15:03) مساء.

وعلى الرغم من ذلك، تستمرّ سونلغاز في “الاستجابة النوعية للطلب المحلي القياسي على الكهرباء، فضلا عن الحفاظ على نفس مستويات التصدير نحو تونس”، يشير ذات البيان.

ووصل أعلى رقم قياسي تسجّله الجزائر في استهلاك الكهرباء الصيف الماضي، إلى 19.500 ميغاواط. وسجّلت هذه الذروة يوم 21 جويلية 2024.