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الجزائر

ذكرى الاستقلال.. عودة الاستعراض العسكري بعد 33 سنة

الشروق أونلاين
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ذكرى الاستقلال.. عودة الاستعراض العسكري بعد 33 سنة
ح.م
لقطة من الفيديو

ينظم الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء المقبل المصادف لتاريخ 5 جويلية، الاستعراض العسكري “الأضخم” منذ عدّة سنوات. إحياء للذكرى الستون لاسترجاع السيادة الوطنية.

وسيشرف على الاستعراض العسكري غير المسبوق، منذ أزيد من 33 عاما، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

وحسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام العمومية، سينظم الاستعراض على مستوى الطريق الوطني رقم 11، بمحاذاة جامع الجزائر.

ويأتي هذا الاستعراض “ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي”. وسيبثّ على المباشر عبر جميع القنوات التلفزيونية الوطنية.

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