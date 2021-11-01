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الجزائر

ذكرى اندلاع ثورة التحرير: رئيس الجمهورية يشرف على حفل استقبال بقصر الشعب

الشروق أونلاين
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ذكرى اندلاع ثورة التحرير: رئيس الجمهورية يشرف على حفل استقبال بقصر الشعب

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الإثنين، بقصر الشعب، على حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.

وجرت المراسم بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وحضر حفل الاستقبال وفود ممثلة عن دول أفريقية وعربية شقيقة.

وتلقى رئيس الجمهورية،خلال هذا الحفل، التهاني من مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي.

كما تلقى التهاني من شخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين ومجاهدات وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.

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