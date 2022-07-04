ذكرى 5 جويلية: النقل “بالمجّان” لمتابعة “الاستعراض العسكري الكبير”

أعلنت ولاية الجزائر مساء الأحد في بيان، عن توفير عدّة حافلات وقطارات لنقل المواطنين الراغبين في حضور الاستعراض العسكري الذي سينظم بمناسبة الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وسيتمّ تنظيم الاستعراض العسكري الكبير بداية من صباح يوم الثلاثاء 5 جويلية، على امتداد الطريق السريع المقابل لجامع الجزائر، نحو حي مختار زرهوني (حي الموز).

وجاء في البيان أنّ ولاية الجزائر اتخذت جملة من التدابير لضمان راحة وأمن المواطنين في أثناء متابعة الاستعراض، تتمثل في ما يأتي:

توفير وسائل النقل الجماعي المختلفة (حافلات وقطارات)، وبالمجان، لنقل المواطنين الراغبين في متابعة الاستعراض في نقاط محدّدة بكل بلديات العاصمة، ذهابا وإيابا.

توفير مياه الشرب بالكميات الكافية لمتابعي الاستعراض، وتوفير دورات المياه بالعدد الكافي في عين المكان.

تجنيد فعاليات المجتمع المدني لتأطير المواطنين والسهر على راحتهم في أثناء الاستعراض.

وقد نشرت الولاية جدولا يوضّح النقاط التي تنطلق منها حافلات نقل المتابعين، ومواعيد انطلاق القطار كذلك.