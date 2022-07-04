ذكرى 5 جويلية: النقل “بالمجّان” لمتابعة “الاستعراض العسكري الكبير”
أعلنت ولاية الجزائر مساء الأحد في بيان، عن توفير عدّة حافلات وقطارات لنقل المواطنين الراغبين في حضور الاستعراض العسكري الذي سينظم بمناسبة الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.
وسيتمّ تنظيم الاستعراض العسكري الكبير بداية من صباح يوم الثلاثاء 5 جويلية، على امتداد الطريق السريع المقابل لجامع الجزائر، نحو حي مختار زرهوني (حي الموز).
وجاء في البيان أنّ ولاية الجزائر اتخذت جملة من التدابير لضمان راحة وأمن المواطنين في أثناء متابعة الاستعراض، تتمثل في ما يأتي:
- توفير وسائل النقل الجماعي المختلفة (حافلات وقطارات)، وبالمجان، لنقل المواطنين الراغبين في متابعة الاستعراض في نقاط محدّدة بكل بلديات العاصمة، ذهابا وإيابا.
- توفير مياه الشرب بالكميات الكافية لمتابعي الاستعراض، وتوفير دورات المياه بالعدد الكافي في عين المكان.
- تجنيد فعاليات المجتمع المدني لتأطير المواطنين والسهر على راحتهم في أثناء الاستعراض.
وقد نشرت الولاية جدولا يوضّح النقاط التي تنطلق منها حافلات نقل المتابعين، ومواعيد انطلاق القطار كذلك.
بالفيديو: ذكرى الاستقلال.. عودة الاستعراض العسكري بعد 33 سنة
ينظم الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء المقبل المصادف لتاريخ 5 جويلية، الاستعراض العسكري “الأضخم” منذ عدّة سنوات. إحياء للذكرى الستون لاسترجاع السيادة الوطنية.
وسيشرف على الاستعراض العسكري غير المسبوق، منذ أزيد من 33 عاما، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.
وحسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام العمومية، سينظم الاستعراض على مستوى الطريق الوطني رقم 11، بمحاذاة جامع الجزائر.
ويأتي هذا الاستعراض “ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي”. وسيبثّ على المباشر عبر جميع القنوات التلفزيونية الوطنية.