“ذكريات طفولة جزائرية” لنائبة وزير الخارجية الألماني كاتيا كول

تحمل كاتيا كول نائبة وزير الخارجية الألماني التي تجري زيارة مطوّلة إلى الجزائر بين 12 و15 جوان، ذكريات جزائرية. لكونها من أبناء مدينة مستغانم، حيث قضت جزءً من طفولتها.

ونوّه الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد، في خلال لقائه مع كاتيا، بكون الجزائر “بلدها الثاني”، لأنها قضت جزء مهمّا من طفولتها في مستغانم غرب البلاد.

وبالفعل، عاشت كاتيا كول المولودة في نوفمبر 1969 بالعاصمة برلين، في مدينة مستغانم، ودرست فيها، قبل أن ينتقل والداها الناشطان في ميدان المساعدات التنموية، مرة أخرى إلى سويسرا ثم الولايات المتحدة.

وكلّفت كاتيا كول، الناشطة السياسية في حزب الخضر، بمهمة نائب وزير الخارجية منذ ديسمبر 2021. هي تعرف بمواقفها الداعمة لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وقد شاركت كاتيا في العام 2016، إلى جانب برلمانيين ألمان آخرين، في نداء لتنظيم استفتاء تقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي في أقرب الآجال، وفق ما تقتضيه القرارات الأممية.

تطابق في وجهات النظر بين الجزائر وألمانيا إزاء قضايا المنطقة

وفي وقت سابق من الإثنين 13 جوان 2022، استقبل وزير الشؤن الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة نائبة وزير الخارجية في ألمانيا كاتيا كول، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بين 12 و15 جوان.

وحسب بيان للخارجية، فقد تمّ التوقيع في خلال اللقاء على اتفاقية للتعاون الثقافي و العلمي بين الجزائر وألمانيا.

“كما كان الاجتماع، الذي جرى بحضور الأمين العام للوزارة شكيب قايد، فرصة لاستعراض حالة العلاقات الجزائرية الألمانية في مختلف مجالات التعاون. تحسُّبا للمواعيد النهائية المؤقتة المقبلة”.

وتمت كذلك مناقشة “القضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، ومسألة توطيد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، قال قايد إنّ “المشاورات مع الطرف الألماني أبانت عن تطابق في وجهات النظر بين البلدين، إزاء القضايا الإقليمية والدولية على غرار نزاع الصحراء الغربية والوضع في الساحل وليبيا”.

وأضاف:”أكدنا في خلال اللقاء على مواصلة المشاورات في كل المناسبات، كما هو دأبنا مع الشريك الألماني”.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة على وجه الخصوص، حسب قايد.

الخارجية الألمانية: الجزائر لاعب رئيسي في حلّ القضايا الإقليمية

وفي 12 جوان 2022، تجري وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كول، زيارة رسمية إلى الجزائر. في الفترة ما بين 12 و15 جوان الجاري.

وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الألمانية، ستجري المسؤولة “محادثات سياسية مع مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني في الجزائر”.

وقالت كاتيا كول في تصريح نقلته الوزارة الألمانية:”الجزائر لاعب رئيسي في حل القضايا الإقليمية في شمال وغرب إفريقيا. لذلك من المهم بالنسبة لي تكثيف الحوار السياسي مع المسؤولين هناك”.

وأضافت:”سأطرح للحكومة الجزائرية إمكانات توسيع علاقاتنا في مجال الطاقة. أنا مقتنعة بضرورة استخدام إمكانات الطاقات المتجددة بشكل أكبر لتوسيع علاقاتنا الثنائية”.

وسيرافق كاتيا كول وفد من رجال الأعمال الألمان. وستركز محادثاتها مع الجانب الجزائري على “تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجال الطاقات المتجددة والأمن الإقليمي والتبادل الثقافي”. كما ستوقّع وزيرة الدولة خلال زيارتها للجزائر اتفاقية ثقافية بين البلدين.