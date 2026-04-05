ذهبية عالمية أُخرى لـ “نمور”

أهدت البطلة كيليا نمور الجزائر مساء الأحد مرّة أُخرى ميدالية ذهبية، في جولة كأس العالم للجمباز بِالعاصمة المصرية القاهرة.

وتسيّدت نمور لائحة الترتيب في منافسات المتوازي مختلف الارتفاعات، بعد أن نالت 14.033 نقطة.