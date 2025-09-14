-- -- -- / -- -- --
ذهبية عالمية في الجمباز لـ “نمور”

أحرزت الجزائرية كيليا نمور، الأحد، الميدالية الذهبية لجهاز العارضتين غير المتوازيتين، في نهائي تحدي كأس العالم للجمباز المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيطرت بطلة الأولمبياد في باريس 2024 على نهائي هذا الإختصاص بحصولها على 15.033 نقطة، متقدّمة على الفرنسيتين سيليا ساربر ولورات شاربي اللتين تقاسمتا المرتبة الثانية بنفس الرصيد من النقاط (13.433 نقطة).

وتعتبر مسابقة تحدي كأس العالم للجمباز موعدا مهما جدا، كونها تتيح لأفضل لاعبات الجمباز في العالم التنافس والتصنيف على المستوى العالمي.

وكانت البطلة الجزائرية الموهوبة (18 سنة) قررت مؤخّرا تغيير ناديها ومدربها، استعدادا للمنافسات الجديدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلس (أمريكا) 2028.

بعد نهائي تحدي كأس العالم، ستشد كيليا نمور الرحال نحو العاصمة الأندونيسية جاكرتا، لخوض بطولة العالم في فترة ما بين الـ 19 والـ 25 من أكتوبر المقبل، والتي تعد الموعد الأبرز لهذه السنة.

