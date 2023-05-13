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رياضة

ذهبية للجزائر في بطولة العالم للمواي تاي

عمر سلامي
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ذهبية للجزائر في بطولة العالم للمواي تاي
ح.م
معمري وائل الشريف

أحرز الملاكم الجزائري معمري وائل الشريف الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمواي تاي، التي احتضنتها بانكوك بتايلندا.
وتوج الملاكم الجزائري وائل شريف معمري في وزن أكثر من 91 كلغ، باللقب العالمي للمواي تاي لفئة أقل من 23 سنة، عقب فوزه على المجري لادوفر بلانت بـ30-27 في النهائي.

وكان الجزائري باسطة عبد المنعم في وزن أثل من 60 كلغ، قد نال الميدالية الفضية في فئته.

ولدى السيدات، إفتكت الملاكمة الجزائرية بوعيشة شهيناز في فئة أقل من 23 سنةالميدالية البرونزية، بعد أن انهزمت في نصف النهائي أمام الاسترالية شانون جاردينر.

وعرف مونديال 2023 بانكوك للمواي تاي، مشاركة 630 ملاكما يمثلون 102 دولة.

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