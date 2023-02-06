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رياضة

ذهبية للجزائر في بطولة العرب للعدو الريفي

عمر سلامي
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ذهبية للجزائر في بطولة العرب للعدو الريفي
ح.م
سباق فئة أقل من 18 سنة

فازت العداءة الجزائرية نسرين عابد في فئة أقل من 18 سنة، الأحد، بذهبية سباق العدو الريفي ناشئات، برسم الدورة الـ 25 للبطولة العربية التي تحتضنها القاهرة.

ونال المنتخبان الوطنيان للناشئين والناشئات المرتبة الثانية بحسب الفرق لأقل من 18 سنة)، بالإضافة إلى برونزية العداء أنس شوط في فئة أقل من 20 سنة.

ويشارك في البطولة العربية لاختراق الضاحية التي تحتضنها القاهرة لفئات الناشئين والشباب وأكابر، ذكور وإناث، 13 دولة هي الجزائر، تونس، السعودية، المغرب، الكويت، الإمارات، العراق، اليمن، عمان، البحرين، السودان، الصومال والبلد المنظم مصر.

ويتواجد الوفد الجزائري، بالعاصمة المصرية منذ ثلاثة أيام، حيث يشارك في فئات الأكابر والشباب والناشئين ذكور وإناث.

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